Kunst im Leerstand Neue Ausstellung in der „Arkadengalerie“

Nicht konventionelle Anregungen inspirieren Pauline Kugler, Initiatorin der Kunstaktionen in dem leer stehenden Ladenlokal immer aufs Neue. Der große Trödelmarkt in der Innenstadt am Sonntag, 7. Mai, soll auch den Arkadenhof beleben. In Absprache mit den Organisatoren des Werberings City Kauf wird auch die Arkadengalerie öffnen und Raritäten neben der Ausstellung präsentieren.