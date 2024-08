Gedichte, Kurzgeschichten, Gedankensplitter Lintorfer veröffentlicht sein fünftes Buch

Er erinnere sich noch sehr gut an all die Aufregungen für die ganze Familie in diesem Jahr, da er bereits seit November 1991 eine neue Stelle in Frankfurt am Main angetreten hatte, sagt er. Schon ein halbes Jahr später zog dann die Familie nach Hessen um. 2019 kam Achenbach, nicht zuletzt aufgrund der schweren Erkrankung seiner Frau (die gerne in der Nähe ihres Sohnes sein wollte, der in Breitscheid lebt), zurück nach Ratingen. In Lintorf schreibt er und schreibt…und ist dort sehr glücklich und zufrieden, wie er beteuert. Und steckt noch voller Ideen.