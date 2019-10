Interview Andrea El Sherif : Perspektive: „Große Schulen bieten Vielfalt“

Heiligenhaus Für Andrea El Sherif ist es heute ihr erster, regulärer Arbeitstag als neue Leiterin des Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasiums.

Am vergangenen Dienstag war die letzte Formalie erledigt. Andrea El Sherif bekam in Düsseldorf ihre Ernennungsurkunde. Damit ist am Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium die Zeit der Interims-Schulleitungen vorbei. Mit unserer Redaktion sprach die Velberterin über die für sie folgende Startphase, über Perspektiven und Potentiale des größten Ratinger Gymnasiums.

Von Oktober vergangenen Jahres an bis zum Schuljahrsende im Sommer hatte der damalige stellvertretende Schulleiter Peter Lausch die Schule kommissarisch geleitet. Nach dessen Pensionierung sprang Roland Loos, zugleich Leiter des Lintorfer Gymnasiums, für kurze Zeit in die Bresche. Etwas früher als Andrea El Sherif kam Jörn Claussen als neuer Stellvertreter an den Karl-Mücher-Weg. Das neue Führungs-Duo hatte zuvor 17 Jahre am Heiligenhauser IKG zusammengearbeitet.

El Sherif Dem Kollegium werde ich mich in der ersten großen Pause vorstellen. Da gibt es sicher auch schon die Möglichkeit, mit Einzelnen ins Gespräch z kommen. Am Nachmittag sind die Erprobungsstufen-Konferenzen für die KLasse fünf. Das ist gleich eine weitere gute Gelegenheit zum Kennenlernen. Außerdem möchte ich mich der Schülervertretung vorstellen.Auf der Homepage und dem digitalen schwarzen Brett erfolgt auch eine kurze Vorstellung.

El Sherif Ja. Und die Betreuung während der Nachmittagsstunden ist von vielen Eltern nach wie vor gewünscht. Ich denke da einerseits an die Arbeitsgemeinschaften, andererseits auch daran, dass wir eine zertifiziert MINT-freundliche Schule sind und das auch auf neuen Wegen mit Leben füllen können. Auch im Bereich Sprachen – ich selbst bin ja Englisch- und Französischlehrerin – lässt sich an vielerlei denken, Theater und Wettbewerbe zum Beispiel, wie sie auch jetzt schon angeboten werden.

El Sherif Dadurch wurde definitiv Druck aus dem System genommen. In der Praxis bedeutet das aber nicht weniger Arbeit für die Schüler. Für die Lehrer übrigens auch nicht. Es gibt neue Kernlehrpläne für alle, hier sind die Fachkonferenzen gefordert. Und es ist sicher nicht so, dass die Dinge, die bei der Umstellung auf G8 aufgegeben wurden, nun einfach wieder aus der Versenkung auftauchen. Die Anforderungen an Schüler verändern sich ständig. Seitens der Schule macht G9 mehr Förderunterricht in der Erprobungsstufe möglich. Das Konzept hierzu werden wir zum Beispiel am Tag der offenen Tür und an Infoterminen den Eltern vorstellen. Es dient, kurz gesagt, nicht nur dazu, Defizite bei schwächeren Schülern zu verhindern, sondern auch dazu, starke Schüler gezielt zu fördern.