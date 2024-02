An(ge)dacht Darf man das noch sagen?

Diese Rechte können längst nicht alle Menschen auf unserer Welt in Anspruch nehmen. Und wenn sie es doch tun, riskieren sie damit unendlich viel. Allzu oft ihre Freiheit oder gar ihr Leben. Menschen, die in Diktaturen leben und Kritik an den Herrschenden zum Ausdruck bringen. Menschen, die zu einer religiösen Minderheit gehören und von der Mehrheitsgesellschaft und den Machthabern verfolgt werden. Wenn diese fragen: „Darf man das überhaupt heute noch sagen?“, dann hat ihr Fragen eine völlig andere Brisanz.