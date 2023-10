An(ge)dacht Sachsen erleben

Die Überschrift habe ich bewusst doppeldeutig gewählt. Denn einerseits erinnere ich mich gern an die Sehenswürdigkeiten, die wir bei unserem zweiten Besuch in Sachsen besucht haben: Bautzen und Kamenz um Beispiel – oder das wunderschöne Kloster Marienstern. Andererseits erinnere ich mich auch gern an die Menschen – eben an die Sachsen vor Ort. In Großröhrsdorf besuchten wir wieder unseren Freund, den wir nun schon fast dreißig Jahre lang kennen. Aber auch sonst gab es viele Begegnungen: mit dem Ehepaar, in dessen „Märchenschloss“ wir untergekommen waren, mit einer Familie im Einkaufszentrum, mit den Menschen, denen wir zufällig beim Hundespaziergang begegnet sind. Von dem netten Kellner im Gasthof ganz zu schweigen.