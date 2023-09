An(ge)dacht Bedenke! Bindungen sind auch Verpflichtungen

Mit gerade einmal zehn Jahren hatte ich das Gefühl, innerlich strammstehen zu müssen vor dieser klaren Ansage. Und doch muss ich immer wieder an diese Aussage von damals „Bindungen sind auch Verpflichtungen!“ denken. So stelle ich mir Jahre danach immer wieder einmal die Frage: Bin ich verlässlich in dem, was ich versprochen habe? Welchen Stil lebe ich? Können jene, die mit mir zu tun haben, ob bei der Arbeit oder im privaten Bereich, sich auf mich verlassen, gar mit mir rechnen? Sind meine Worte stimmig mit meinem Verhalten?