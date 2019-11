Kirche : Viele Heilige des Alltags

Ratingen In den katholisch geprägten Bundesländern ist Allerheiligen ein gesetzlicher, sogenannter stiller Feiertag.

Die katholische Kirche feiert jährlich am 1. November das Fest Allerheiligen. Sie gedenkt an diesem Tag all ihrer vielen Heiligen: die offiziell heiliggesprochen wurden, von ihren Mitmenschen als heilig angesehen wurden und die, um deren Heiligkeit niemand weiß, außer Gott.

An diesem Tag dürfen keine öffentlichen Tanzveranstaltungen durchgeführt werden und laute Musik ist verboten. Statt lauten Feierns treffen sich viele Familien und besuchen gemeinsam die Gräber ihrer Verstorbenen auf dem Friedhof.

Eigentlich ist es kein Wunder, dass Allerheiligen im trübsten Monat des Jahres gefeiert wird. Im trüben Dunkel der Novembernebel brauchen wir Licht und Wärme und dies bringen uns die Heiligen. Heilige, das sind nämlich Menschen, die aus dem Glauben heraus Wärme und Licht in das Dunkle der Not und Schuld bringen, indem sie sich mit ihrem ganzem Leben für andere Menschen und das Evangelium einsetzen. Sie sind buchstäblich „leuchtende“ Vorbilder im Glauben. Wir kennen die großen Heiligen des Winters wie Martin, Elisabeth, Nikolaus oder Luzia. Aber es gibt auch unzählig viel kleine Heilige des Alltags – nämlich ganz alltägliche Menschen wie Sie.

Der Apostel Paulus sagt, dass jede und jeder Getaufte „Heilig“ zu nennen ist. So unscheinbar wir uns auch fühlen, tragen wir als Getaufte Gottes heilige Kraft in uns und wenden diese in unserem Alltag auch an. Jede und Jeder, der mit Worten und Taten hilft, dass diese Welt hell und freundlich wird, darf sich daher hier und jetzt „Heilig“ nennen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen ganz besonderen Allerheiligentag.