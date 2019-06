An(ge)dacht : Streng vertraulich!

Ratingen In dieser Woche treffen sich in Dortmund viele Menschen zum Kirchentag.

Streng vertraulich! steht manchmal über Emails. Früher war es auf Briefe gestempelt. So ein Briefgeheimnis zu wahren, war noch recht selbstverständlich, eine Email weiterzuleiten ist so einfach, dass die Worte „Vertraulichkeit und Emails“ kaum zusammenpassen. Wem kann ich was schicken? Wem kann ich vertrauen? Und wem kann ich mich mit meinem Vertrauen ausliefern, ohne Sorgen haben zu müssen, dass mein Vertrauen missbraucht wird? Wenn ein Austausch über vertrauliche Dinge stattfinden soll, sind das die Fragen, die einem durch den Kopf gehen – nicht erst seit der DSGV vom letzten Jahr.

In dieser Woche treffen sich in Dortmund viele Menschen zum Kirchentag. Viele Ratinger sind dorthin unterwegs, alleine oder in Gruppen. Entdecken, was Spaß macht, entdecken, was verbindet und entdecken, worauf man sich verlassen kann. Über dem Kirchentag steht ein Motto: „Was für ein Vertrauen!“ (2. Könige 18,19) Vor langer Zeit haben die Gegner eines Königs das zu eben jenem König gesagt, der in aller Verzweiflung und aller Not seines Volkes nicht auf seinen Glauben an den lebendigen Gott Israels verzichten wollte. Alles andere hielt er einfach für falsch.