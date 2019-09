Friedensaktion : Postkarten für den Weltfrieden

Ratingen Am Samstag, 21. September 2019, werden in der Innenstadt bunte Postkarten Sätzen prominenter Menschen verteilt.

(RP) Am Samstag, 21. September , wird der von der UNO eingesetzte Weltfriedenstag begangen. Ratinger Gruppen wie Agenda 21, Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, Amnesty International, Baha’i Gemeinde Ratingen, SPD, Grüne, BUND, Eine-Welt-Laden Angermund, Ev. Kirchengemeinde Ratingen, Frauen gegen den Hunger, Friedensinitiative Lintorf und Initiative Schalom in der Baptisten-Gemeinde Ratingen setzen nach Angaben von Jürgen Lindemann seit vielen Jahren an diesem Tag ein Zeichen für den Frieden. An diesem Samstag werden in der Ratinger Innenstadt bunte Postkarten mit verschiedenen dazu passenden Sätzen prominenter Menschen verteilt. Auf den Postkarten wird klein auch das neue Emblem der Gruppen zu sehen sein. Es ist einem Fenster der Paul-Gerhardt-Kirche in Tiefenbroich nachgebildet: „Ein Jüngling zerbricht das Gewehr“. Die Gruppen wollen mit den Postkarten einen positiven Akzent setzen, ermuntern, sich für die Zukunft zu engagieren, so Lindemann weiter.