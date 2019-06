Stadt warnt Hundehalter : Amt beseitigt Drahtschlingen auf Hundewiese

Ratingen West Dir Stadtverwaltung warnt Hundehalter vor tückischen Draht-Fallen auf einer Hundewiese.

(RP) Hundehalter aufgepasst: Auf der Hundewiese am Grünen See sind zwei Drahtschlingen gefunden worden, die für die Vierbeiner zur gefährlichen Falle werden können. Das Ordnungsamt hatte Hinweise per E-Mail erhalten und am Mittwochmorgen sofort zwei Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) losgeschickt. Es wurden aber keine weiteren Schlingen gefunden.