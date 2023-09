Unfallschwerpunkt in Lintorf Ampel an der Kreuzung Rehhecke installiert

Die Kreuzung Krummenweger Straße/Rehhecke ist seit Jahren ein Unfallschwerpunkt in Lintorf. Vor diesem Hintergrund hatte sich die Unfallkommission des Kreises Mettmann, in dessen Zuständigkeit die Krummenweger Straße liegt, für die Errichtung einer Lichtsignalanlage an diesem Standort ausgesprochen.