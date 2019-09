Menschenrechte : Amnesty für Frauenrechte im Iran

Ratingen AI-Aktivisten machen sich für mutige Frauen und Mädchen stark, die sich im Iran für Frauenrechte einsetzen und gegen die diskriminierende Zwangsverschleierung protestieren.

(RP) Die Ratinger Gruppe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) setzt sich mit einer Aktion für die Freilassung von Nasrin Sotoudeh aus einem iranischen Gefängnis ein. Sie findet statt am Samstag, 14. September 2019, 11 bis 13 Uhr, vor dem Medienzentrum Ratingen, Peter-Brüning-Platz 3. Außerdem engagiert sich die örtliche AI-Gruppe für Frauenrechte im Iran und protestiert gegen diskriminierende Zwangsverschleierungsgesetze.

Ein Tag, eine Aktion, ganz viele Orte: Unter diesem Motto gehen am 14. September in zahlreichen Städten im Westen Deutschlands Mitglieder der Menschenrechtsorganisation Amnesty International auf die Straße. Auch in Ratingen machen sich Aktivisten für mutige Frauen und Mädchen stark, die sich im Iran für Frauenrechte einsetzen und gegen die diskriminierende Zwangsverschleierung protestieren. Im Fokus steht dabei die iranische Anwältin und Menschenrechtsverteidigerin Nasrin Sotoudeh, die nach Angaben von Amnesty International allein aufgrund ihrer Menschenrechtsarbeit zu 38 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt wurde.