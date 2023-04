Die Liebe und verpasste Chancen Iranische Frauen berichten aus ihrem Alltag

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Create with Me“, eines Projekts des Enije for Afrika. Von Februar bis November organisiert der gemeinnützige, als Migrantenorganisation von der Fachstelle für Integration in Düsseldorf anerkannte Verein, einmal monatlich ein interkulturelles Netzwerk- und Familientreffen. Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene sind eingeladen, gemeinsam mit diversen Referenten über Themen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung in interaktiven Formaten zusammenzukommen. Jeden dritten Samstag im Monat behandeln die Teilnehmer unterschiedliche Themen im Bereich der drei Säulen: Gesundheit, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Unter anderem gibt es Aktionen zu den Themen: Diversität in Büchern, kulturelle Vielfalt; Fast Fashion, Upcycling und Kleidertauschparty; soziale Medien und Kommunikation; Human Rights und fairer Handel; Empowerment gegen Alltagsrassismus; Klimagerechtigkeit und Urban Gardening.