Ratingen : Großer Sommer-Spaß zum Jubiläum

Das Ratingen-Festival feierte zehnjähriges Bestehen mit einem abwechslungsreichen Programm.

Das war schon immer so eine Sache mit dem Start am Freitagabend. Selbst beim Jubiläum kam das Ratingen-Festival, das am Wochenende zehnjähriges Bestehen feierte, etwas schwer in die Gänge. Das lag freilich nicht an der ausgezeichneten A-cappella-Gruppe namens „Männersache“, die auf der großen Bühne feine Musik zum Besten gab. Die Sänger forderten die zunächst spärliche Besuchegruppe zum Mittanzen auf. Und schon bald sah man Bernd Schultz, den City-Kauf-Vorsitzenden, der engagiert mitwippte und sichtlich Spaß an den Darbietungen hatte.

Am frühen Samstagabend füllte sich der Marktplatz zusehends. Wer über die Oberstraße Richtung Markt flanierte, bekam -völlig außer Festival-Programm - noch die letzten Bemühungen eines unerschrockenen Straßenmusikanten-Duos um das Vermächtnis der Reggae-Legende Bob Marley mit: „No Woman no cry“, meinte der Passant heraushören zu können. Kurz darauf strichen die zwei die Segel, schulterten ihr Equipment und wanderten ab. Ungleich mehr Technikaufwand dafür auf dem Marktplatz selbst.Die Cover-Rocker von „The Wounded Ducks“ hatten die Lage voll im Griff. Beatles-Evergreens wie „Let it be“ in verschärfter Wumms-Version wechselten ab mit Angeboten an die wachsende Menge: „Wollt ihr vielleicht tanzen? Wir können auch Country and Western.“ Doch bevor das verdaut war, kam gleich die nächste Ansage: „Wir spielen doch was von Abba“. Und mit „Mama mia“ ging es munter weiter, während zwischen den wohlsortierten Getränke- und Imbissständen Security-Personal weiterhin sorgfältig nach dem Rechten sah. Später etwas Regen, aber wen störte das?