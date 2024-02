Ratingen Jecken sind bereit, die Stadt zu übernehmen

Jetzt beginnt der Straßenkarneval. Das Prinzenpaar Daniel I. und Petra II., ihre Schirmherren und der Karnevalsausschuss freuen sich, die tollen Tage gemeinsam mit den Ratinger Jecken zu verbringen. Traditionell beginnt der Altweibertag (Donnerstag, 8. Februar) mit dem Sammeln der Karnevalisten und Möhnen am Dumeklemmerbrunnen in der Innenstadt. Dort geht es um 10.11 Uhr los. Auch wird es wieder eine Wahl zur Miss Möhn geben. Der Karnevalsausschuss ist schon gespannt auf alle jecken We-iter. Stürmisch soll nicht nur das Wetter werden, sondern auch der Sturm auf das Bürgerhaus-Rathaus am Marktplatz. Gemeinsam mit den Jugendlichen, dem Jugendrat, den organisierten Karnevalisten und allen Konfetti-Verrückten wird pünktlich um 11.11 Uhr die weiße Fahne zur Kapitulation des Bürgermeisters erwartet und die Jecken übernehmen für die kommenden Tage das närrische Zepter über die Stadt. Im Anschluss werden die Möhnen mit dem Prinzenpaar und dem gesamten Gefolge eine Busrundreise zu den verschiedenen Veranstaltungen in Ratingen und Umgegend starten. Der Ratinger Karnevalsausschuss kann es nach langen Vorbereitung und vielen Monaten der Vorfreude auf einen friedlichen, jecken und konfettireichen Straßenkarneval und Rosenmontagszug kaum noch erwarten, dass es endlich losgeht. Und am Aschermittwoch ist schon wieder alles vorbei. Aber – nach der Session ist ja bekanntlich vor der Session.