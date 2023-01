Altpapierentsorgung in Ratingen Container-Standorte gleichen Müllhalden

Anfang Juli vergangenen Jahres hat die Stadt Ratingen die Leerung der Blauen Tonne für Altpapier auf einen 14-täglichen Leerungsrhythmus umgestellt. Im Gegenzug wurde damit begonnen, einen Großteil der Altpapier-Depotcontainer abzuziehen. Von 145 Papiercontainern an 71 Standorten sind am Ende noch 35 Container an 15 Standorten verblieben.