Aktion von Stadtwerke und Heimatverein : Historische Bilder verschönern die Stadt

Ratingen Die Idee hat sich bewährt und findet große Resonanz bei den Bürgern. Stromverteilerkästen werden in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken interessant gestaltet. Jetzt ging es mit der Aktion in der Innenstadt weiter.

Es sind die vermeintlich kleinen Dinge, die große Wirkung haben. Die Stadtwerke Ratingen arbeiten mit dem Verein für Heimatkunde und Heimatpflege Ratingen bereits seit mehreren Jahren daran, die Stromverteilerkästen in der Innenstadt neu und vor allem interessant zu gestalten. Und man bleibt an der Sache dran: Nun waren weitere fünf Kästen der Stadtwerke an der Reihe, die mit zur Umgebung passenden und historischen Stadtmotiven verschönert wurden.

Gestartet wurde das Projekt im Jahr 2016 mit drei Schränken in der Lintorfer Straße, in der Düsseldorfer Straße und in der Oberstraße. Diese stießen auf so positive Resonanz in der Bevölkerung, dass die Verschönerungsaktion mit mittlerweile weiteren 17 Stationen ausgeweitet wurde.