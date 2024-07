Serie Sagenhaftes Ratingen Gefährlicher Ritt nach Hösel

Karl der Große war sehr dankbar für diese Rettung. Er ließ an dieser Stelle zum Lobe Gottes und zu Ehren des Heiligen Bartholomäus eine Kapelle errichten. Der alten Sage nach soll diese auf dem Grund des Hauses an der Burg am Rennbaum gestanden haben. Noch heute trägt die katholische Kirche in Hösel in Erinnerung an diese sagenhafte Kapelle den Namen des Heiligen Bartholomäus.