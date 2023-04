Erinnerung an einen Orden Als die Kreuzherren nach Breitscheid kamen

Sie wurden Kreuzherren genannt, auch Kreuzbrüder. Der offizielle Name war: Regularkanoniker des Ordens vom Heiligen Kreuz (lateinisch Ordo sanctae crucis; Ordenskürzel OSC oder OCruc). Und sie waren auch in Ratingen zu Hause – in Lintorf. Der kleine, feine Männerorden blieb stets eine überschaubare Gruppe, entsandte aber davon eine lange Zeit Mitglieder nach Deutschland. 62 Brüder waren hier segensreich tätig, davon allerdings 48 mit niederländischen Wurzeln.