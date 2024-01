Allianz-Gebetswoche in Ratingen Für Respekt und Wertschätzung

Für viele Christen hat diese Woche einen festen Platz im Jahresablauf. Seit 1846 treffen sich Gläubige quer durch die Kirchenlandschaft zu gemeinsamen Veranstaltungen und Gebeten. Auch wenn es Unterschiede in den Bekenntnissen und der christlichen Lebenspraxis gibt, will die Allianzgebetswoche ein Zeichen setzen: Christen kommen zusammen, reden und beten miteinander, ermutigen sich gegenseitig und engagieren sich gemeinsam für gelebte Einheit. An der Allianzgebetswoche beteiligen sich jährlich rund 300.000 Besucher an rund 1000 Orten in Deutschland.