West Bildungsallianz informiert über Schulsystem

Zum Auftakt der intensivierten Elternarbeit lädt die ABL gemeinsam mit dem Kreisintegrationsamt zu einem Informationsabend rund um das Thema Schule und Elternmitwirkung ein. Es gibt Tipps, wie Eltern ihr Kind in der Schule begleiten können – von der Grundschule über die weiterführende Schule bis zum Abschluss. An diesem Abend werden Sprachlotsen dabei sein, die in arabisch, russisch und türkisch übersetzen und erklären. Kinder können gerne mitgebracht werden. Treffpunkt ist am Donnerstag, 24. August, von 18 bis 20 Uhr im Freizeithaus West, Erfurter Straße 37. Die Veranstaltung ist kostenlos. Mehr Information gibt es bei der ABL unter der Telefonnummer 02102/4402210 oder per E-Mail.