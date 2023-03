Schulabschluss und dann? Veranstaltung informiert über Chancen nach dem Schulabschluss

() Was kommt nach dem Schulabschluss? Zwei Mal im Schuljahr bietet die Allianz BIldung und Lernen (ABL) BL Informationsabende für Jugendliche und Eltern aller Ratinger Schulen zusammen mit der IHK an, um sie über Chancen und Möglichkeiten nach dem Abschluss zu informieren. Gerade Eltern spielen bei der Berufswahl ihrer Kinder eine entscheidende Rolle. Umso wichtiger ist es, dass sie gemeinsam Antworten finden auf Fragen wie: Welche Ausbildungen gibt es in der Region? Welche schulischen Optionen gibt es? Wo und wie kann ich in unterschiedlichen Berufen Karriere machen? Wie finde ich den richtigen Ausbildungsbetrieb? Diese Fragen stellen sich nicht nur Jugendliche nach der zehnten Klasse, sondern auch Jugendliche, die das Fachabitur oder das Abitur machen.