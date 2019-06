Kriminalität : Alles über die Tricks der „falschen Polizisten“

Ratingen Ost Kriminalhauptkommissar Holger Kresken wird zum Thema „Falsche Polizeibeamte am Telefon“ referieren.

(RP) Um das Thema „falsche Polizeibeamte“ und ihre Tricks geht es bei einer Info-Veranstaltung am Mittwoch, 19. Juni 2019, 14:30 Uhr, in der Seniorenbegegnungsstätte, Carl-Zöllig-Straße 55/Ecke Hegelstraße, eine Informationsveranstaltung der Kreispolizeibehörde Mettmann statt. Kriminalhauptkommissar Holger Kresken (zuständig für Kriminalprävention/Opferschutz) wird zum Thema „Falsche Polizeibeamte am Telefon“ referieren.