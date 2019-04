Gesundheit : Alles über die Psychosynthese

RATINGEN Die Psychosynthese ist eine Psychologie für den Menschen, der wachsen will.

(RP) Am Mittwoch, 8. Mai 2019, bietet die VHS einen Kurzworkshop zum Thema „Psychosynthese - was ist das?“ an. Von 19:30 bis 21 Uhr gibt es einen ersten Einblick in die Methode, die das Ziel hat, Selbstwert und Orientierung zu stärken. Die Psychosynthese ist eine Psychologie für den Menschen, der wachsen will. Sie wurde vom italienischen Psychologen Roberto Assagioli entwickelt als Psychologie für den gesunden Menschen, als Lebensphilosophie und als Therapie. Sie basiert auf den Grundlagen Siegmund Freuds und C.G. Jungs und ist eine transpersonale Psychologie. Weitere Informationen unter www.vhs-ratingen.de (Kurs: K5003) oder telefonisch bei der VHS unter: 550-4307/-4308.