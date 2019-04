Ausblidung : Alles über Berufschancen bei der Polizei NRW

Kreis Mettmann Info-Veranstaltung bei der Kreispolizei in Mettmann.

Zum vierten Mal in diesem Jahr kommt die sympathische Hauptkommissarin am nächsten Donnerstag, 11. April 2019, 16.30 Uhr, erneut ins Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit, an der Marie-Curie-Straße 1-5 in Mettmann. Rehmann informiert ausführlich über alle Facetten des Polizeiberufs. Begleitet werden diese Einblicke in die polizeiliche Berufswelt natürlich mit allen wichtigen Informationen über das Bewerbungs- sowie das mehrtägige Auswahlverfahren der Polizei im Land NRW. Eingeladen zu dieser Veranstaltung sind berufsinteressierte Frauen und Männer aus dem gesamten Kreisgebiet und darüber hinaus. Interessant kann für einige Bewerberinnen und Bewerber auch weiterhin die Tatsache sein, dass nach der aktuellen Berufsbildungshochschulzugangsverordnung (BBiHZV) auch ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW nicht mehr zwingend an das Abitur oder die volle Fachhochschulreife gebunden ist.