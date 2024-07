Boje-Projekt übergibt Zeugnisse Endlich den Abschluss in der Tasche

Aus dem aktuellen Lehrgang haben sieben Schüler der Klasse neun den Ersten Schulabschluss erfolgreich absolviert, in Klasse zehn erlangten acht junge Leute den Erweiterten Ersten Schulabschluss. Für alle 15 Absolventen haben sich daraus neue Perspektiven ergeben: So beginnen zwei Schüler mit einer Ausbildung, sechs streben in der BOJE den nächst höheren Abschluss an, drei wechseln an andere Volkshochschulen und möchten dort den Mittleren Schulabschluss erlangen und eine Schülerin wird einen Fernlehrgang zum Abitur absolvieren.