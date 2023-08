Konzert in der Wasserburg Muntere italienische Tänze und romantische Serenaden

Neben den Konzerten ist Ottaviano 2010 Mitbegründerin der Ida Bieler Music Academy in Köln, sie gibt Meisterkurse, und wirkt an internationalen Festivals mit. Ottavianos Ehemann Guglielmo Dandolo Marchesi ist Geiger in Ensembles für moderne und barocke Musik, unter anderem im Gürzenich Orchester Köln. Er wurde mit einem Stipendium des Philharmonischen Orchesters der Mailänder Scala ausgezeichnet. Sein Bruder Bartolomeo tritt in ganz Europa und in Asien auf, war Solist im WDR-Funkhausorchester und war weltweit bei Festivals und Meisterkursen.