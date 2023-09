Kulturstiftung Haus zum Haus Quartett bringt italienische Lebensfreude mit

Das Alinde-Quartett zeigte sich absolut souverän und spielfreudig im rasanten Ritt durch 14 Stücke in kürzester Zeit. Ottavano (1. Geige), Guglielmo Dandolo Marchesi (2. Geige) und Bartolomeo Dandolo Marchesi (Cello) gehören zur Stammbesetzung und sind auch regelmäßig für Aufnahmen auf der Wasserburg. Gregor Hrabar (Viola) fügte sich als Vertretung wunderbar ins Ensemble ein. Und dann war da noch Schauspieler Gerhard Dierig. Als Moderator verknüpfte er die Musikstücke zu einer konstruierten Liebesgeschichte, in der sich Joseph und Maria kennenlernen: In Italien flirtet Joseph mit Maria auf einem rauschenden Fest und wird am Ende von Marias eifersüchtigem Mann Giovanni niedergestochen. Joseph flieht verletzt an Leib und Herz in seine bayrische Heimat und ersäuft seinen Liebeskummer im heimischen Bier. Nach einer abgebrochenen Gruppentanztherapie reitet er zurück zu Maria nach Italien. Als er erfährt, dass sie sich von ihrem Macho-Mann getrennt hat, tanze sie zusammen ins Liebesglück. Als Zugabe sang Dierig noch Rudolf Schocks „Chianti-Lied“. Und so fanden sich Schubert, Boccherini und Kollegen posthum in einem Operettenrahmen wieder. Zur ausgelassenen Musik passte im Anschluss dann auch hervorragend ein Glas Sekt in der Mittagssonne vor dem Konzertsaal.