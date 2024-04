Konzertlesung auf der Wasserburg Ratinger Künstler stellt neues Programm vor

„Ich möchte die Geschichte gerne auf die Bühne bringen und schreibe aktuell an einem musikalischen Begleitprogramm“, so der Ratinger Ende vergangenen Jahres. Auch hier beschreitet er neue Wege. Seit rund 13 Jahren textet und komponiert Seidl seine eigenen Songs, bisher in deutscher Sprache. Jetzt entspringen zum ersten Mal englischsprachige Stücke seiner Feder. Angedacht ist ein Gesamtkunstwerk aus Musik und Literatur, mit dem der Nachwuchsautor das Publikum überzeugen will. „Die Zuhörer sollen mit mir auf eine Reise gehen“, so hofft er. Die Möglichkeit dazu gibt es jetzt.