Alexander Seidl schreibt ein Buch Ratinger stellt sein Erstlingswerk vor

So ganz von Ungefähr kommen die Schreibambitionen bei Alexander Seidl nicht. „Seit ich acht Jahre alt bin, habe ich Geschichten erfunden und aufgeschrieben“, so der heute 25-Jährige. Deutsch war in der Schule das Lieblingsfach, und die Faszination für Bücher begleitet ihn bereits sein ganzes Leben. „Ich habe immer davon geträumt, selbst Autor zu werden und davon, dass mein Buch neben den großen Namen im Regal steht.“ Diesem Traum ist Seidl jetzt einen großen Schritt nähergekommen.