Sport in Ratingen Albert-Schweitzer-Schule siegt beim Fußball-Grundschulsportfest

Als wahre Fußball-Champs haben sich in diesem Jahr die Kinder der Albert-Schweitzer-Schule in Ratingen-Ost erwiesen: Sie konnten das Fußball-Grundschulsportfest im Stadtwerke Sportpark für sich entscheiden. Dort waren am vergangenen Donnerstag und Freitag (21. und 22. September) insgesamt 12 der 15 Ratinger Grundschulen in zwei Gruppen gegeneinander angetreten. In der Vorrunde konnten sich acht Mannschaften für die Finalrunde am Freitag qualifizieren.