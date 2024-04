Oper als Schulfach Aus Schülern werden Bühnenstars

Und warum duftet es in der ganzen Schule so gut? Dafür ist die eigens für die Projektwoche eingerichtete Hexenküche verantwortlich. Hier wird geknetet, gerollt (was bei dem zähen Teig gar nicht so einfach ist) und natürlich gebacken. Die Kinder haben sich gut organisiert: Während die einen das Backen vorbereiten, verzieren andere die duftenden Teigwaren mit Zuckerguss, Schokolinsen und bunten Sternchen. Anschließend werden die Plätzchen in handbemalte Tüten verpackt, die zu den Aufführungen an die Besucher verkauft werden sollen.