Dank an Kindertagespflege in Ratingen Familiäre Betreuung für die Kleinsten

Ratingen · Jetzt fand die bundesweite Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege" statt und auch in Ratingen wurde dieses Ereignis mit einem Dankeschön an die Betreuer gebührend gefeiert.

23.05.2024 , 15:05 Uhr

Spielen steht auch bei der Kindertagespflege auf dem Programm. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Kindertagespflege ist ein Betreuungsangebot in einer kleinen, überschaubaren Gruppe mit einer festen Bezugsperson (Kindertagespflegeperson) in familiärem Umfeld. Insbesondere für die Betreuung der ganz Kleinen ist Kindertagespflege wegen der Familiennähe und der engen Bindung eine attraktive und flexible Betreuungsform, die auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert. Unter dem Motto „Schön, dass es Sie gibt" wurden die Tagespflegepersonen mit einer Dankeschön-Aktion überrascht. Alle konnten sich eine kleine Aufmerksamkeit in Form von essbaren Blütensamen mit einer Anleitung für Saatbomben abholen. Diese Aktion sollte nicht nur Wertschätzung für die Arbeit ausdrücken, sondern auch dazu beitragen, die bunte und vielfältige (Betreuungs-)Landschaft in Ratingen weiter zu stärken. Info So wird die Kindertagespflege organisiert In der Regel betreut eine Kindertagespflegeperson (Tagesmutter oder Tagesvater) bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen. In Nordrhein-Westfalen ist es auch möglich, dass sich zwei bis drei Kindertagespflegepersonen in einem Verbund (Großtagespflege) zusammenschließen und insgesamt bis zu neun Kinder betreuen. Um Kinder in Kindertagespflege betreuen zu können, ist eine „Erlaubnis zur Kindertagespflege“ des Jugendamtes nötig. Seit 50 Jahren werden Kinder bundesweit von Tagesmüttern und -vätern betreut und bei ihren ersten Schritten außerhalb des Elternhauses begleitet. Die Kindertagespflege hat sich seit 1974 stark weiterentwickelt und ist heute ein gleichrangiges Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren. Die Schirmherrschaft der Aktionswoche für Nordrhein-Westfalen hat Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes, übernommen. Dies unterstreicht die Bedeutung der Kindertagespflege für die frühkindliche Bildung und Betreuung in NRW. In Ratingen ist neben dem Jugendamt der SkF zuständig für die Fachberatung Kindertagespflege. Drei engagierte Mitarbeiterinnen bieten kompetente Hilfe für Eltern und sind Ansprechpartnerinnen für alle tätigen Tagespflegepersonen. Aktuell betreuen 68 Tagespflegepersonen über 271 Kinder in unserer Stadt. Die Stadt Ratingen freut sich über jede neue Tagespflegeperson, die die Betreuungslandschaft weiter bereichern möchte. Für die Pflegeerlaubnis, die durch das Jugendamt erteilt wird, ist eine persönliche Eignung und eine pädagogische Qualifizierung Voraussetzung. Denn Kindertagespflege ist ein etabliertes und professionelles Betreuungsangebot, das vor allem für U3-Kinder eine wichtige Rolle spielt. Die flexible und individuelle Betreuung in kleinen familienähnlichen Settings bietet den Kleinsten eine verlässliche und fördernde Umgebung und den Eltern eine große Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Während der Tätigkeit betreut die Fachberatung des SkF die Kindertagespflegepersonen bei allen Fragen rund um ihre Arbeit. Eltern, die ihr Kind in die Kindertagespflege geben möchten, können sich ebenfalls an die Fachberatungsstelle wenden. Dort erhalten sie Informationen zum Anmeldeverfahren und zur finanziellen Förderung durch die Stadt. Weitere Informationen finden Interessierte auch auf der Website des SkF Ratingen unter www.skf-ratingen.de

(RP/jün)