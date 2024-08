Infoabend der ASSE Tipps für sicheres Verhalten im Straßenverkehr

Am Donnerstag, 15. August, findet in der städtischen Begegnungsstätte Ratingen-Ost, Carl-Zöllig-Straße 55, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr, eine Veranstaltung statt, zu der die Miteinander-Freiwilligenbörse Ratingen gemeinsam mit dem Aktionsbündnis für Seniorensicherheit (Asse) einlädt.