Familienbildung on tour Spiel, Spaß und Bewegung

Und das sind die geplanten Termine: Am Samstag, 25. Mai, macht das Familienbildungswerk von 14 bis 17 Uhr Station auf dem Spielplatz am Schützenplatz. Am 15. Juni, geht es auf den Drachenspielplatz am Wehrgang in der Innenstadt. Am 20. Juli darf auf dem Spielplatz Meygnerbusch 1 getobt werden, bevor es am 24. August wieder auf den Drachenspielplatz geht. Ihren Abschluss findet die Aktionsreihe am 28. September am Meygnerbusch. An diesem Tag ist auch das Spielmobil Felix mit allen Angeboten vor Ort. Alle Aktionstage finden jeweils von 14 bis 17 Uhr statt und sind kostenfrei für alle Ratinger Familien.