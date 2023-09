Lintorf wird sauber Lintorfer halten ihre Stadtteil sauber

Falls der gesammelte Müll nicht in die eigene Restmülltonne passt, kann dieser in Müllbeuteln an nachfolgenden Sammelstellen abgelegt werden: Schulhof Eduard-Dietrich-Schule, Duisburger Straße 14; Am Alten Rathaus, Speestraße 2; Bushaltestelle „Rehhecke“, am Schulzentrum Breitscheider Weg/ Ecke Bleibergweg; Bushaltestelle „Gerlings“ (ortsauswärts), Krummenweger Straße (gegenüber Restaurant „Lumare“ /Biohof Helm).