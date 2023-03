Licht aus! Ratingen beteiligt sich an weltweiter Earth Hour

() Licht aus für die Umwelt: Am Samstag, 25. März, um 20.30 Uhr setzen Menschen, Städte und Unternehmen auf der ganzen Welt ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Denn dann findet die Earth Hour statt. Diese regelmäßige Klima- und Umweltschutzaktion wurde durch die Organisation WWF (World Wide Fund For Nature) ins Leben gerufen. Einmal im Jahr schalten Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Viele Tausend Städte machen mit und hüllen ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit. Aufgrund der Energiekrise bleiben in Ratingen bereits seit Monaten die Lichter an öffentlichen Gebäuden, Denkmälern und – wo technisch und aus Sicherheitsgründen vertretbar – auch die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet.