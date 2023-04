Musik in Ratingen So vielseitig ist das Akkordeon

Das Programm umfasste Stücke aus unterschiedlichen Musikrichtungen. So spielte das Orchester „Danzón No. 2“, ein in seiner Länge und Virtuosität beeindruckendes sinfonisches Werk des mexikanischen Komponisten Arturo Márquez und auch „Werziade“, ein eigens für Akkordeonorchester geschriebenes Stück von Fritz Dobler. Die Filmmusik war durch „Titanic“, „Fluch der Karibik“ und „Out of Africa“ vertreten. Aus dem Repertoire der britischen Rockband Queen wurde „The Show Must Go On“ gespielt, mit einem virtuosen Solopart von Herbert Lahrmann.