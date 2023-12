Wetter spielt nicht mit Adventstreff in Lintorf vorzeitig abgebrochen

„Aufgrund der bereits vorhandenen Schäden und der weiterhin angekündigten Sturmböen von 70 km/h und mehr, haben wir als Veranstalter soeben entschieden, dass wir den Adventstreff in Lintorf am alten Markt mit sofortiger Wirkung abbrechen“, verkündete Detlev Czoske, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Lintorf (WGLi) am Sonntagmorgen.