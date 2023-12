Kulturkreis Hösel Kulturkreis Hösel beendet Jahr mit einer Matinee

Der Kulturkreis Hösel öffnet sich gerade auch der Jugend. So wird am 15. Juni 2024 ein Jugendkulturtag in Hösel mit acht Workshops und einer großen Abendveranstaltung stattfinden. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Klarinettentrio mit Andrii Paliarush, Leon Milajew und Mykyta Volkov, Studenten der Essener Folkwang Universität, mit Werken von Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy und Mozart.