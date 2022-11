Am ersten Adventssonntag : Kleiner Adventsmarkt mit Produkten aus der Region

Ratingen Im Arkadenhof gibt es ein besonderes Programm. Aussteller aus der Region sind zu Gast. Die Organisatorin verrät, worauf die Aussteller besonders achten.

(RP) Die Geschäfte im Arkadenhof in Ratingen Mitte liegen zwar außerhalb der Förderzone des Verfügungsfonds zur Innenstadtbelebung, doch trotzdem behaupten sie sich an dem vielen Ratingern bekannten Standort. Um noch mehr Besucher in den Arkadenhof zu locken, findet am verkaufsoffenen Sonntag, 27. November, parallel zu den Veranstaltungen des Ratinger Adventszaubers ein kleiner Adventsmarkt statt.