Adventsleuchten in Ratingen Die Stadt wird in Lichterglanz getaucht

Auf dem Marktplatz wird mit dem Adventsleuchten am Sonntag, 3. Dezember, feierlich die innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet (16 Uhr). Los geht es aber um 13 Uhr mit dem Anschnitt eines riesigen Christstollens in der Oberstraße. Im Anschluss können Kinder Am alten Steinhaus kleine Geschenke basteln oder sich (ebenfalls Am alten Steinhaus) ein Märchen vorlesen lassen. Kitas und Schulen schmücken in der Zwischenzeit die Weihnachtsbäume in der Innenstadt.