Kulturstiftung Chorkonzert stimmt auf die Adventszeit ein

Der Chor wird am Klavier begleitet von Jürgen Kursawa. Der Pianist und Organist war lange Jahre Kantor für das Stadtdekanat Düsseldorf, später Organist des Ruhrbistums und des Essener Doms. Seine Konzerttätigkeit als Liedbegleiter, in Kammermusikensembles und mit namhaften Orchestern führte ihn durch viele Länder Europas. Kursawa ist Professor für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Raimund Wippermann studierte Chorleitung und Kirchenmusik in Köln und an der Königlichen Musikhochschule Stockholm. Seine Jahre in Schweden gaben später dem Konzertchor Sang die skandinavische Prägung. 1997 wurde er als Professor für Chorleitung an die Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf berufen, die er bis 2023 achtzehn Jahre lang als Rektor leitete. Seit 2011 ist Raimund Wippermann Vorsitzender des Kuratoriums der Kulturstiftung Wasserburg zum Haus.