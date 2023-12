Musik in Ratingen Reiner Musikgenuss im Konzertsaal der Wasserburg

Besagter Chorleiter ist Raimund Wippermann. 20 Jahre lang war er Rektor der Robert-Schumann-Hoschschule in Düsseldorf. Das Ensemble ist der Konzertchor Sång, früher als Mädchenchor am Essener Dom mehrfach ausgezeichnet im Deutschen Chorwettbewerb. Jetzt sind die 21 jungen Frauen als eigenständiger Verein organisiert. Domorganist Jürgen Kursawa begleitete in wunderbarer Klarheit. Doch alles Biografische wurde schnell überflüssig: Die Darbietung auf der Wasserburg war in so vielen Facetten gut und ließ die Zuhörer in eine gute Stunde reinen Musikgenuss eintauchen. Nur sparsamste Moderation und vor allem kein Zwischenapplaus ließen den fein abgestimmten Klang der Sängerinnen sich wunderbar entfalten.