Adventsleuchten : Viel Platz für Stollen und Lieblingsbäume

Ratingen Das erste Ratinger „Adventsleuchten“ wirkt nach. Das freut besonders Kita- und Grundschulkinder.

(RP) Das Debüt des neuen winterlichen Stadtfestes „Ratinger Adventsleuchten“, mit dem am ersten Advent in der Innenstadt die Advents- und Weihnachtszeit offiziell eingeläutet wurde, war ein voller Erfolg. Das ist die Bilanz der RMG-Organisatoren.

Über einen Teil der Einnahmen aus dem Stollenverkauf können sich jetzt die Kitas und Grundschulen aus Ratingen-Mitte freuen, die die über 20 Weihnachtsbäume in der Ratinger Fußgängerzone geschmückt haben. Bei der Wahl des Lieblingsbaumes im Rahmen der Veranstaltung „Ratinger Adventsleuchten“ erhielt der Baum Nr. 8 auf der Bechemer Straße, der von der Kindertagesstätte St. Suitbertus des Caritas-Verband geschmückt wurde, die meisten Stimmen. Als erstplatzierte kann sich die Kita über eine gemeinsame Spende der Konditorei Iland-Vogt und der Bäckerei Schüren in Höhe von 450 Euro freuen.

Den zweiten Platz belegt der Baum Nr. 13 an der Oberstraße, für den die Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Schule fleißig gebastelt haben. Mit einer Spende aus dem Stollenverkauf in Höhe von 300 Euro können hier jede Menge neue Bastelmaterialien oder auch andere tolle Dinge für die Schülerinnen und Schüler angeschafft werden. Über den dritten Platz und damit eine Spende in Höhe von 200 Euro darf sich der Liebfrauenkindergarten freuen, der den Baum Nr. 11 auf der Mitte der Bechemer Straße geschmückt hat.

Auch alle weiteren an der Aktion beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulschulen werden nicht leer ausgehen. Als Anerkennung für die tollen Bastelarbeiten, erhalten diese ebenfalls jeweils eine gemeinsame Spende der Konditorei Iland-Vogt und der Bäckerei Schüren in Höhe von 50 Euro.

Im Sinne der Nachhaltigkeit sind Familie aus Ratingen herzlich eingeladen, einen der 23 mit gelben Stern nummerierten Bäume am letzten Tag des Weihnachtsmarktes, Sonntag den 22. Dezember, in der Ratinger Innenstadt an seinem Standort selbst abzubauen und diesem in der heimeligen Weihnachtsstube ein neues Zuhause zu geben.