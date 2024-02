ADFC-Aktion Warum stehen die Räder da?

Sie sind blau, einige haben einen platten Reifen und sie sind an verschiedenen Stellen in der Ratinger Innenstadt angekettet – blaue Fahrräder. Was wollen sie uns sagen? Helmut Löffelmann vom ADFC kann es erklären. „Die Räder machen darauf aufmerksam, dass an verschiedenen Stellen in der Innenstadt Fahrradständer fehlen.“ Zurzeit machen die Drahtesel an der Bechemer Straße, am Markt und in der Oberstraße auf den Missstand aufmerksam. Plätze, an denen der ADFC wiederholt das Abstellen von Rädern beobachten konnte. Ohne sichere Abstellmöglichkeiten, so der ADFC, mache sich der ein oder andere Besitzer hochpreisiger Räder gar nicht erst auf den Weg in die Stadt. Die Aktion wird an wechselnden Standorten fortgeführt.