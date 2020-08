Ratingen : Martinszüge müssen in diesem Jahr ausfallen

Ratingen Die Vereinigung der Martinsfreunde hatte keine andere Wahl. Es soll aber Gabentüten für die Kinder geben.

Nun steht es fest: Auch in Ratingen werden die Züge zu St. Martin nicht stattfinden können. Dies teilte der Vorstand der Vereinigung der Martinsfreunde jetzt mit. Man habe sich die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht, hatte aber keine andere Wahl. Theo Pollheim, 1. Vorsitzender der Martinsfreunde, machte deutlich, dass man die Planungen mit Anträgen bereits im März in Angriff genommen habe und lange Zeit noch ein wenig Hoffnung da war, doch ziehen zu können.

Die Entwicklung der Pandemie mache es aber leider nicht möglich, das Ganze verantwortungsvoll umzusetzen. Zudem sei es jetzt amtlich, dass Großveranstaltungen bis zum Ende des Jahres nicht durchgeführt werden können. „Auch werden wir in diesem Jahr auf die Haussammlungen verzichten“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung, man möchte die engagierten Sammler, aber auch die Spender schützen.

Wer mag, der kann seine Verbundenheit mit diesem Brauchtum zum Ausdruck bringen und in der Zeit vom 4. bis 11. November die Fenster mit Laternen schmücken. „So tragen wir alle ein bisschen Licht in unsere Stadt und Herzen“, betonten Pollheim und Töpfer. Auch in vielen anderen Städten wurden entsprechende Züge mittlerweile abgesagt (die RP berichtete bereits). In Mettmann hat man die beiden großen Martinszüge bereits im Juli gestrichen. Der Grund: Den Veranstaltern war das Risiko einfach zu groß.