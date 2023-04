Drei Stunden Einsatz Feuerwehr rückt zu Kaminbrand aus

() Die Feuerwehr Ratingen wurde am Samstagabend um 22.18 Uhr zu einem Kaminbrand am Breitscheider Weg in Lintorf alarmiert. Beim Eintreffen erkannten die Einsatzkräfte bereits eine starke Rauchentwicklung mit Funkenbildung aus einem Schornstein eines Einfamilienhauses. Die Eigentümer hatten das Gebäude verlassen. Im gesamten Schornstein brannten und glühten Ablagerungen. Die Feuerwehr Ratingen kehrte mithilfe einer Drehleiter den Schornstein. Im Keller wurden die glühenden Ablagerungen über eine Reinigungsöffnung entfernt und außerhalb des Gebäudes abgelöscht. Der Schornstein wurde während der gesamten Einsatzzeit mit einer Wärmebildkamera über die vorhandenen Temperaturen kontrolliert. Die leicht verrauchten Kellerräume wurden mittels eines elektrischen Überdruckbelüfters belüftet. Die Einsatzdauer belief sich auf knapp drei Stunden.