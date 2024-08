Kerstin Griese auf Tour „Noch zu wenig inklusive Betriebe“

Sehr beeindruckt war Griese von Lara Hakami, die nun schon sei 2018 in der Bäckerei und dem Café beschäftigt ist. Am Anfang habe zunächst geklärt werden müssen, wie Hakami zu ihrem Arbeitsplatz kommt, erinnert sich Lindemann. Sie habe deshalb zunächst ein Bustraining mit Lara Hakami absolviert.

„Menschen mit Einschränkungen können ganz viel leisten. Und das erwarte ich auch“, sagte Bettina Lindemann. Die Aufgaben im „Brothimmel und Kaffeesünde“ sind sehr vielfältig, und alle müssen alles machen. Dies gilt auch für Lara Hakami. Sie arbeitet sehr gerne in der Café-Bäckerei an der Bechemer Straße, erzählte sie Kerstin Griese. Am liebsten bediene sie die Gäste im Café.