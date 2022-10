Finanzen im Kreis Mettmann : Abgabefrist für Grundsteuererklärung rückt immer näher

Kreis Mettmann Die Finanzämter im Kreis bieten zahlreiche Hilfsangebote, um durch den Bürokratendschungel durchsteigen zu können. Es gibt auch eine Hotline.

Digital abgeben Die Abgabe der Feststellungserklärung ist über das Online-Finanzamt Elster unter www.elster.de möglich. Ein Vorteil der Abgabe ist die digitale Endkontrolle, die die fertige Erklärung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Was vielen nicht bewusst ist: Sie brauchen keinen eigenen Elster-Zugang, sondern können auch den von nahen Angehörigen, etwa den der Kinder, nutzen. Dieser kann auch genutzt werden, sollten Tochter oder Sohn bereits die eigene Feststellungserklärung über dieses Konto abgegeben haben, so Oletic.

Anteil eintragen Im Hauptvordruck (auch GW-1 genannt) der Feststellungserklärung ist in Zeile 11 der Anteil, der zur wirtschaftlichen Einheit gehört, mit Zähler und Nenner einzutragen. „Eigentümer tragen hier den Anteil ein, zu dem das Flurstück ihrem Grundstück zuzuordnen ist“, erklärt Oletic. „Bei einem Einfamilienhaus gehört meist das gesamte Flurstück zum Grundstück und es ist als Zähler ‚1‘ und als Nenner ‚1‘ anzugeben. Dass das Grundstück zum Beispiel Ehegatten jeweils zur Hälfte gehört, ist erst später bei den Informationen zu den Eigentümern anzugeben.“ Bei Eigentumswohnungen ist in der Zeile 11 der Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum einzutragen. Dieser ist zum Beispiel im Kaufvertrag oder in der Teilungserklärung zu finden. Erklär-Video unter www.grundsteuer.nrw.de.